Altendiez

Viele Radwanderer wirkten am vergangenen Samstagmorgen doch erschrocken, als sie im Geländeabschnitt des Fischereivereins Altendiez auf die Fülle von Einsatzfahrzeugen, Booten und Personal in orangefarbenen Anzügen und der gelben Aufschrift DLRG trafen. Sie dachten zunächst an einen realen Unfall auf der Lahn, bis sie doch beruhigt werden konnten, dass es sich – nur – um eine Übung handelte. Die Mitglieder der DLRG-Ortsgruppen Diez, Montabaur, Ransbach-Baumbach, Westerburg, Neuwied und Betzdorf-Linden hatten sich dort bereits gegen 9 Uhr eingefunden, um ihre Fertigkeiten im größeren Verbund zu trainieren.