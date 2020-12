Diez/Trier

In der Großsporthalle der Römerstadt Trier wurde jetzt das Finale der Handballer in der Wettkampfklasse II abgepfiffen. Elf Jugendliche sowie ihr Trainer Heiko Ohl und die Betreuer Matthias Waldforst und Lukas Fischer freuten sich riesig über den Gewinn der Landesmeisterschaft. Die Handballer des Diezer Sophie-Hedwig-Gymnasiums (SHG) vertreten nun die Farben des Landes Rheinland-Pfalz zum vierten Mal in Folge beim Bundesfinale (3. bis 7. Mai) in der Bundeshauptstadt.