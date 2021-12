27 Jahre war Rolf Walter Mannschaftsarzt beim Limburger Hockey-Club und auch bei Länderspielen im Einsatz sowie zehn Jahre Ringarzt beim Boxclub Condor. Inzwischen betreut er herzkranke Menschen, die sich in zwei Koronargruppen in der Sporthalle der Goetheschule fit halten. „Alles ehrenamtlich und aus Freude, helfen zu können“, sagt der Limburger Facharzt für Chirurgie, der am heutigen Freitag seinen 70. Geburtstag feiert.