Er war ein Limburger Bub, der in der Gartenstraße unweit des Pallottiner-Missionshauses aufwuchs und sein ganzes Leben in die klösterliche Gemeinschaft einbrachte. Am Nachmittag des 15. Februar starb in Koblenz im 90. Lebensjahr Pater Heinrich Hamm, der am heutigen Montag auf dem Limburger Pallottinerfriedhof beigesetzt wird.