Wer ihr Bürgermeister wird, wissen die Limburger erst in zwei Wochen: Amtsinhaber Marius Hahn tritt dann gegen Herausforderer Stefan Laux an. Wer das Sagen im Stadtparlament haben wird, steht indes nun fest: Die CDU zieht als stärkste Fraktion in die Stadtverordnetenversammlung ein – gefolgt von der SPD. Neu dabei: die AfD. Die Rechtspopulisten sichern sich den Einzug in Fraktionsstärke.