Pfarrer Jan Gerrit Engelmann ist in der Pfarrkirche St. Maximin als neuer Priesterlicher Leiter der Pfarrei Heilig Geist Goldener Grund/Lahn eingeführt worden. Der 36-Jährige tritt die Nachfolge von Ernst-Martin Benner an, der im September auf das Amt verzichtet und zwischenzeitlich in Biebertal eine neue Aufgabe übernommen hat.