Klingelbach/Rhein-Lahn

Das Quecksilber auf dem Thermostat steht unter der Null-Grad-Marke. Da wird es Lars Lücker in seinen „Jesus-Latschen“ mit nackten Füßen schon ganz schön kalt. Er spielt den Josef in einem außergewöhnlichen Krippenspiel, das die evangelische Kirchengemeinde Klingelbach ab Heiligabend im Internet zeigt, um denen, die nicht an den analogen Gottesdienstangeboten der Weihnachtsfeiertage teilnehmen können, dürfen oder wollen, eine digitale Alternative anzubieten.