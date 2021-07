Wird es in Altendiez ähnliche Diskussionen über die Solarenergie geben wie schon in Charlottenberg? In der Esterau jedenfalls sorgte das Anfang Juli vorgestellte Projekt, einen rund 7,2 Hektar großen Solarpark zu bauen, für heftige Kritik. Ruhig blieb es dagegen am Dienstagabend im Verlauf der außerplanmäßigen Gemeinderatssitzung in der Altendiezer Lahnblickhalle.