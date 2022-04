Endlich wieder ohne Auflagen schwimmen: Limburger Parkbad startet in die Saison

Am 1. Mai startet traditionell das Limburger Parkbad in seine neue Saison. Das ist auch in diesem Jahr der Fall. Am Sonntag, 1. Mai, öffnet das Bad pünktlich um 8 Uhr seine Pforten und lädt bis Sonntag, 11. September, zum Schwimmen und Sonnenbaden auf den Freiflächen ein.

Am Eröffnungstag ist der Eintritt für alle frei, die Energieversorgung Limburg (EVL) übernimmt die Gebühren.

Anders als in den beiden vorangegangenen Jahren gibt es diesmal keine Zugangsbeschränkungen und keine Anmeldepflicht. Der Zugang zum Bad steht allen zu jeder Zeit offen. „Wir hoffen, dass das in der gesamten Saison so bleibt und wir nicht wegen der Corona-Pandemie wieder Zugangsbegrenzungen einführen müssen“, gibt sich der Erste Stadtrat Michael Stanke optimistisch. In den beiden zurückliegenden Badesaisons mussten sich die Besucher des Parkbads für eine von vier Zeitzonen anmelden. Zudem war die maximale Zahl der Badegäste auf 500 pro Zeitzone beschränkt.

Es gab noch weitere Begrenzungen. Zum Beispiel waren die Spielgeräte gesperrt. Auch das ist nun aufgehoben. Auch das Schwimmen im Becken ist wieder „kreuz und quer“ möglich. Zwei Jahre lang gab es eine Einteilung in Bahnen, in denen die Schwimmrichtung klar vorgeben war. Auch wenn es nun wieder alte „Freiheiten“ gibt, appelliert Michael Stanke an die Badegäste, beim Besuch des Parkbads Abstand zu wahren. Das gilt vor allem für die Bereiche an der Kasse und am Kiosk. Auch die Benutzung der Spender für Handdesinfektionsmittel wird empfohlen.

Wegfall der Zugangsbeschränkungen und die Hoffnung auf mehr Besucher

Die Pflicht, sich zum Schwimmen anzumelden, und möglicherweise auch die anderen Auflagen und einzuhaltenden Hygienebestimmungen haben dazu geführt, dass die Zahl der Badegäste in den beiden zurückliegenden Jahren deutlich unter dem Durchschnitt lag. 33.775 waren es im vergangenen Jahr, nur 25.189 in der Saison 2020. Allerdings begann da die Parkbadsaison erst im Juli, im vergangenen Jahr hatte das Bad ab Juni geöffnet. Eine normale Saison im Parkbad kommt auf rund 70.000 Badegäste.

„Wir hoffen natürlich darauf, dass der Wegfall der Zugangsbeschränkungen und die Aufhebung anderer Verhaltensregeln wieder zu steigenden Zahlen führen und das Parkbad wieder stärker besucht wird“, so Stanke weiter. Immerhin haben die Schwimmmeister und ihr Team sowie die Mitarbeitenden von Stadtgärtnerei und Bauhof viel Arbeitszeit investiert, um das Parkbad wieder top zu präsentieren.

Das Bad ist täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet, eine Verlängerung der Öffnungszeit bis 21 Uhr gibt es, wenn die Temperatur um 14 Uhr bei 28 Grad Celsius oder höher liegt. Wenn es regnet und/oder die Temperatur um 14 Uhr bei 18 Grad Celsius oder tiefer liegt, schließt das Bad um 18 Uhr. Die aktuelle Temperatur kann man über den HR-Hessentext, Tafel 174, abrufen. Ab Montag, 22. August, ist wegen der früher einsetzenden Dunkelheit eine Verlängerung der Öffnungszeit über 20 Uhr hinaus nicht mehr möglich.

Die Wassertemperatur lag in den vergangenen Jahren bei 24 Grad Celsius. Sie wird nun um ein Grad gesenkt. Das Wasser wird derzeit nur mit Gas aufgeheizt, die Solaranlage ist defekt und muss noch repariert werden.