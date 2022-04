Erleichterung, aber noch kein Kauf-Boom. Seit ein paar Tagen gilt auch in Weilburg in den Geschäften keine Maskenpflicht mehr. Wolfgang Eck, Vorsitzender der Wirtschafts-Werbung Weilburg, berichtet im Interview mit dieser Redaktion, dass die meisten Kundinnen und Kunden die Masken dennoch weiterhin tragen. Die Lust, auf eine Einkaufstour zu gehen, halte sich jedoch nach wie vor in Grenzen. „Viele Kunden sind nach wie vor ängstlich“, sagt der Vorsitzende der Wirtschafts-Werbung Weilburg.