Nicht nur in Nentershausen stoßen Werbetafeln an der Ortsdurchfahrt auf Unverständnis des Gemeinderates. Auch im Hahnstätter Rat sorgte der Bauantrag einer Kölner Werbefirma für eine Plakatwand an der Aarstraße für eine lebhafte Diskussion und löste neben Kopfschütteln und Unverständnis eine massive Ablehnung gegenüber Werbetafeln insgesamt aus.