Elternzeit vorbei: Lehrerin am Oranien-Campus in Altendiez fordert Teilzeitunterricht

Den Wiedereinstieg nach der Elternzeit hat sich Anne-Katrin Schneider (34) vermutlich anders vorgestellt. Die Koblenzerin unterrichtet Geografie und Sport am Oranien-Campus in Altendiez. Nach der Geburt ihres Sohnes vor 15 Monaten will sie nun ab dem 1. August wieder zurück in den Schulbetrieb, und zwar in Teilzeit. „Bis mein Kind größer ist.“ Allerdings sieht es momentan nicht so aus, als würde dieser Wunsch in Erfüllung gehen. Dabei hatte die junge Mutter den Lehrerberuf nach eigenen Angaben auch deshalb gewählt, weil sie sich von ihm eine hohe Vereinbarkeit von Familie und Beruf versprach.