Diez

Ob er sich schon mal als Polizist fühlen wollte, als ein heute 31-Jähriger mit einer Schreckschusspistole im Holster sowie Magazin und Munition in den Jackentaschen im November 2019 in die Polizeiinspektion Diez marschierte? Die Vermutung liegt nahe, denn zu dieser Zeit hatte der Mann eine Bewerbung bei der Polizeischule „Auf dem Hahn“ laufen, die ihn schwer beschäftigte. Mit der „Vorstellung“ war es an jenem Tag aber schnell vorbei.