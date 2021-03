Einen Tag nach Hahns Wahlsieg in Limburg: Die Reaktionen der Kandidaten

Um 19.33 Uhr steht das Ergebnis am Sonntag fest: Marius Hahn bleibt Bürgermeister in Limburg. Der 49-Jährige kann sich in der Stichwahl mit 53,93 Prozent der Stimmen gegen seinen Herausforderer Stefan Laux (46,07 Prozent) durchsetzen. Damit haben die Wähler mit einer Wahlbeteiligung von 43,88 Prozent den Weg für eine zweite Amtszeit des Juristen frei gemacht. Laux wird nach seiner Wahlniederlage weiter als Schulleiter der Friedrich-Dessauer-Schule tätig sein. Die Reaktionen der beiden Kandidaten.