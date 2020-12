Netzbach

Am Samstag, 4. Juli, sollte abermals ein großes Fest die Menschen in die Unterdorfstraße in Netzbach führen. Fünf Jahre offene Bühne von Kukunat wäre wahrlich ein Grund zum Feiern gewesen. Doch die Corona-Pandemie macht einen Strich durch die Rechnung. Wie es um die Arbeit der Kulturschaffenden in der Region in Zeiten der Krise bestellt ist, darüber sprach unsere Zeitung mit Patricia Janning, Organisatorin des Netzbacher Farbenfests und der offenen Bühne von Kukunat.