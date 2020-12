Diez-Freiendiez

Ehrenamtlich tätige Feuerwehrleute sind oft enormen Herausforderungen ausgesetzt. Doch nicht nur für sie, sondern auch für ihre Familien ist jeder Einsatz eine Last. Das zeigt ein Facebook-Post einer jungen Frau aus Freiendiez. Nach dem nächtlichen Brand eines Mehrfamilienhauses in der Friedhofstraße hat Kristin Welker ihre Gefühlslage beschrieben, was es heißt, wenn der Partner in der Nacht das warme Bett und das Haus verlässt zu ungewissen, oft nicht ungefährlichen Einsätzen. Die Resonanz auf ihre Ode an die Feuerwehr und natürlich auch an „ihren Feuerwehrmann“ ist riesig.