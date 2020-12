Diez/Aar-Einrich

Den Organisatoren der interkulturellen Woche in den Verbandsgemeinden Diez und Aar-Einrich ist es in diesem Jahr ein besonderes Anliegen, sich im Rahmen der Veranstaltungen mit dem Thema Rassismus in unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen. In den vergangenen Jahren wurde bei den interkulturellen Wochen besonders Wert auf direkten Dialog und das Erleben von kultureller Vielfalt gelegt. Aufgrund der besonderen Situation in diesem Jahr soll dafür veranstalterisch neues Terrain beschritten werden.