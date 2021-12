Lange Jahre war der Name Jürgen Seifert in der Region untrennbar mit Toyota verbunden. Handel und Werkstattservice seines Autohauses, das er einst mit über 40 Beschäftigten „In den Fritzenstückern“ vor den Toren Dietkirchens führte, wurden mehrfach deutschlandweit ausgezeichnet. Doch Jürgen Seifert hat sich in seinem Leben auch ehrenamtlich eingesetzt. Am Sonntag, 12. Dezember, vollendet der Limburger sein 80. Lebensjahr.