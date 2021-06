Ein Herzensprojekt wird Wirklichkeit: Bewohnern von Schloss Laurenburg erhalten einen Bewegungsraum

Tatkräftige Frauen vom International Women's Club (IWC) of Frankfurt aus Frankfurt am Main haben die Menschen von Schloss Laurenburg ins Herz geschlossen. Ein halbes Jahr lang haben Mitglieder erfolgreich die Werbetrommel innerhalb des Clubs gerührt und rund 15.000 Euro gesammelt, um für Menschen mit schweren Behinderungen ein Herzensprojekt zu realisieren. Nun wurde das Projekt Wirklichkeit.

Ein Wohnzimmer wird zum Bewegungsraum. Und der IWC finanziert den Bewegungsraum von den Umbaumaßnahmen bis hin zur Ausstattung. Eine erstaunliche Leistung in dem zurückliegenden Corona-Jahr, weil fast alle persönlichen Kontakte zur Spendenakquise ausfielen und digitale Medien genutzt wurden.

Der neue Bewegungsraum hat große Vorteile: Kann er doch von allen Menschen weitestgehend selbstständig aufgesucht werden und ist so nah gelegen, dass er in den Alltag gut integrierbar ist. Kurze Wege machen es allen leicht. Beispielsweise den Betreuern, die mit unterstützen können, aber auch den Therapeuten und Übungsleitern und natürlich zuallererst den Bewohnern von Schloss Laurenburg.

Das Thema „Inklusion“ ist der IWC-Präsidentin, Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch, besonders wichtig. Schon lange engagiert sie sich selbst mit großem Engagement als ehrenamtliche Integrationshelferin in der Mosaikschule in Frankfurt, einer Schule mit dem Förderschwerpunkt für geistige Entwicklung.

Dieses Engagement findet in der Unterstützung der Stiftung Scheuern seine natürliche Fortsetzung: Eine Organisation zu unterstützen, die dort anfängt, wo die Arbeit der Schule endet, die Menschen mit geistiger Behinderung ein Zuhause bietet, und dies ein Leben lang, findet der Club sehr förderwürdig.

Bei der Recherche nach Hilfsorganisationen stieß die Präsidentin auf die Stiftung Scheuern. „Gespräche mit Jugendlichen zeigen, dass für viele ein eigenbestimmtes Leben mit einer erfüllenden Arbeit und selbstständiges Wohnen außerhalb der elterlichen Wohnung ganz oben auf der Wunschliste der jungen Menschen stehen.“ Dies scheitere jedoch oft an den äußeren Umständen.

„Im Rahmen einer Internetrecherche bin ich auf die Stiftung gestoßen. Das ganzheitliche Konzept und der Wille zur Inklusion, um Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, haben mir sehr gut gefallen“, so Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch. Im Oktober 2020 folgte eine „Prüfung“ auf Herz und Nieren. Eine Abordnung von IWC besuchte die Stiftung Scheuern in Nassau und führte Gespräche mit dem theologischen Vorstand, Pfarrer Gerd Biesgen, und auch mit Wolfgang Grüttner, der für Planung und Entwicklung in der Stiftung zuständig ist.

Wichtig für die Entscheidung mit der Stiftung zusammenzuarbeiten ist dem IWC-Prüfungskomitee der Umgang miteinander: Empathisch und auf Augenhöhe. Der IWC wählte das Spendenprojekt Bewegungsraum für Laurenburg aus mehreren Vorschlägen aus. Eine enge Zusammenarbeit prägte das IWC-Clubjahr auf beiden Seiten, welches jeweils mit einem Festakt und einer feierlichen Spendenübergabe zu Ehren der Gründerin abschließt. Dieses Jahr wird das sogenannte Freundschaftsfest am Mittwoch, 9. Juni, um 18 Uhr virtuell stattfinden.

Die Orte werden zu einer Videokonferenz zusammengeschaltet. In Bad Homburg wird ein Klavierkonzert die Spendenübergabe festlich einrahmen. Von dort aus werden filmische Impressionen über den Besuch in Laurenburg eingeblendet. Im Schloss Laurenburg nehmen die Bewohner am Freundschaftsfest teil. Natürlich haben sie sich eine Geste zum Mitfeiern und Dank einfallen lassen.

Weil man zum Freundschaftsfest keine Hände schütteln kann, hat jeder einen Handabdruck auf ein Betttuch gesetzt. Dieses bunte Tuch wird in Laurenburg am 9. Juni geschwenkt. Der IWC hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit der Bewegungsraum vollständig realisiert werden kann. Die Stiftung Scheuern dankt allen Frauen des IWCs für ihr Engagement und die überaus großzügige Spende.

In Laurenburg geht es bald los. Dann wird gebohrt, gehämmert, gestrichen und der Raum eingerichtet. So sind neben den speziellen Mobilitätstrainings- und Kräftigungsgeräten wie Arm- und Beintrainer, Sprossenwand, Schaukelbrett, Balance Beam, Theraband und Boxzylinder auch Spielkonsolen für ein interaktives Bewegen (Kegeln, Tennis) vorgesehen.