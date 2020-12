Limburg

Limburg/Diez. Daniel Viertel, Inhaber und Besitzer des gleichnamigen Antiquariats, eröffnete vor 15 Jahren mit ausgemustertem, trotzdem begehrtem „Altpapier“ – mit antiquarischen Büchern – sein erstes Geschäft an der Ecke Diezer Straße und Parkstraße in Limburg. Gerade einmal 23 Jahre jung war er und konnte einen Buchbestand von 5000 gebrauchten Büchern anbieten. Heute, nach 15 Jahren, blickt er auf die stolze Anzahl von über 400.000 sorgsam ausgesuchten Büchern in seinem Lager, die er ausschließlich in Online-Portalen anbietet.