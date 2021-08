Was für ein Abend! In diesem Sommer eher eine Ausnahme, war er wie geschaffen für eine offene Bühne, für sommerlich gekleidete Menschen, die miteinander ein solches Festival in vollen Zügen genossen. Schlager, Beachfeeling und Party am Herthasee, das hatten die Veranstalter versprochen. Jedoch – es war mehr als das.