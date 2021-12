Tanja Noppe ist „die Seele“ des Schulelternbeirats (SEB) an der Realschule plus und FOS im Einrich: Sie engagiert sich seit langer Zeit dafür, dass sich Schülerinnen und Schüler, Kollegium und Eltern verstehen und die Schule sich harmonisch und zukunftsorientiert entwickelt. Nun hat sie dafür die angemessene Ehrung auf Landesebene erhalten. Das teilt die Schule in einer Pressemitteilung mit.