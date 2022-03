Aar-Einrich

Ehrenamt in der VG Aar-Einrich: Die VG-Bürgermeisterkandidaten zum Engagement in der Region

Im vorletzten Beitrag im Rahmen unserer Serie mit aktuellen Themen zur Wahl des neuen Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Aar-Einrich steht heute das „Ehrenamt“ im Mittelpunkt. Am Beispiel des ehrenamtlichen Engagements in den Feuerwehren waren die beiden Kandidaten Alexander Lorch (Einzelbewerber) und Lars Denninghoff (SPD) aufgerufen, ihre Ideen zur Bedeutung und Stärkung des Ehrenamts in Aar-Einrich zusammenzufassen.