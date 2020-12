Limburg

Als Egon Selke die Geschäfte der Limburger Filiale führte, stand der Karstadt-Konzern noch in voller Blüte. Er, der am 2. April 1948 seine kaufmännische Lehre in der Hamburger Möckebergstraße begann und hernach einen steilen beruflichen Aufstieg erlebte, ist in seinem Ruhestand in Limburg-Blumenrod ein aktiver Mensch geblieben. Am 25. September konnte er seinen 90. Geburtstag feiern.