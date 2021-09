Bei der „Earth Hour“ wird das Licht in der Dunkelheit für eine Stunde ausgestellt, bei der „Earth Night“ für eine ganz Nacht. Das soll nun am 7. September auch in Limburg geschehen. Es geht dabei um Licht, auf das verzichtet werden kann und nicht aus Sicherheitsaspekten notwendig ist, teilt die Stadtverwaltung mit.