Leere Supermarktregale, Tankstellen ohne Tanken: In Großbritannien gibt es Versorgungsprobleme. Wegen des Brexit fehlen Lkw-Fahrer aus EU-Ländern, die Waren und Rohstoffe transportieren. Der Mangel an Berufskraftfahrern ist aber kein ausschließlich britisches Problem. Laut Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) fehlen in Deutschland derzeit 60.000 bis 80.000 Lkw-Fahrer. Das spüren auch Speditionen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg – vor allem beim Nachwuchs.