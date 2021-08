DRK plant Neubau: Rettungswache kommt nach Heistenbach

Gleich mehrere Gründe, mit Heistenbacher Sekt anzustoßen, gab es am Freitagnachmittag in Heistenbach. Dort wurde die Erweiterung des Gewerbegebietes Im Petersfeld gefeiert. War die Erschließung des ursprünglichen Gewerbeparks noch ein Gemeinschaftsprojekt, liegt die Erweiterung nun allein auf Heistenbacher Gebiet. In Sachen Kanalisation sind noch die Diezer Verbandsgemeindewerke mit im Boot. Daher war zum Spatenstich neben Landrat Frank Puchtler auch der VG-Bürgermeister Michael Schnatz eingeladen. Laut offiziellen Angaben investieren Ortsgemeinde und VG rund 650.000 Euro in die neue Erweiterung.