Die nicht geladene Dienstwaffe eines Geldboten bei einem Überfall vor einer Kölner Ikea-Filiale war schon mehrfach Thema im Prozess gegen Thomas Drach. Am Freitag sprach nun eine Kollegin des Mannes als Zeugin in dem Prozess vor dem Kölner Landgericht über Hintergründe. In dem Prozess geht es auch um einen Raubüberfall vor dem Globus-Markt in Limburg.