Niederneisen

Ortsbürgermeister Armin Bendel hat rund 60 Bürgerinnen und Bürger, die unter Beachtung der coronabedingten Abstandsregelungen in der Turnhalle Platz genommen hatten, zum Dorfgespräch in Niederneisen begrüßt. Und er schickte ein herzliches Willkommen auf die Bühne, wo sich das Moderationsteam vom Büro RU-PLAN Redlin + Renz eingefunden hatte. Nachdem Claudia Renz über die Ziele der Dorfentwicklung, den Ablauf und die Inhalte der Dorfmoderation informiert hatte, startete man mit einem Animationskurzfilm mit dem Titel „Heimat“ in den Abend.