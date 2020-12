Aar-Einrich

„Wir schaffen Raum“ so lautet die Aufschrift auf zwei Bannern, die seit Freitag direkt an der Einfahrt des Betriebsgeländes des Unternehmens Rabb Computer Systemhaus hängen und auf etwas hinweisen, das bisher in der Region einmalig ist. Direkt am Ortseingang von Katzenelnbogen entsteht dort ein Dorfbüro (Gemeinschaftsbüro). Es beruht auf dem Konzept der Coworking-Spaces. Der Begriff kommt aus dem Englischen und bedeutet: Räume fürs Zusammenarbeiten.