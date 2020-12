Aar-Einrich

„Dorfautomaten, was sind das?“ – diese Frage haben sich in den vergangenen Monaten vermutlich einige Ortsräte im Landkreis gestellt, als Steffen Neidhöfer aus Ebertshausen an diverse Gemeinden herantrat, um für seine Idee zu werben. „Ich bin in Gutenacker aufgewachsen und dort gab es noch bis in die 90er-Jahre einen Tante-Emma-Laden“, so der Unternehmer. Die Läden will er nicht zurückbringen, stattdessen setzt er auf Automaten, die diese Lücke (teilweise) schließen.