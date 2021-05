Der geplante Funkmast auf einem gemeindeeigenen Grundstück nahe Schönborn erhitzt die Gemüter. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung in der Schönbornhalle kamen jüngst Argumente für das Pro und Kontra zur Sprache, zudem gab es Raum zur offenen Diskussion. Auch um den Gemeinderat in seiner Entscheidung zu unterstützen, ob er die Parzelle an die Telekom verpachten soll oder nicht.