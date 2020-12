Aar-Einrich

Horst Klöppel aus dem Werkausschuss fasste es zum Ende der umfangreichen Erläuterung kurz zusammen: „Die vorgestellte Ausarbeitung bildet eine gute Grundlage, mit der sich die einzelnen Fraktionen jetzt detailliert auseinandersetzen können.“ Zuvor präsentierte der kaufmännische Werkleiter Michael Irrgang in gut einer Stunde das, was er und seine Mitarbeiter in mühevoller und akribischer Kleinarbeit als Vorschlag für die erste gemeinsame „Entgeltstruktur der Verbandsgemeinde Aar-Einrich im Bereich Wasserversorgung und Abwasserentsorgung“ ausarbeiteten.