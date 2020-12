Diez

Nach einer längeren Diskussion und etlichen kritischen Fragen über den Stadtentwicklungsplan reichte es der Stadtbürgermeisterin. „Egal, was ich tue, es wird jedes Mal zerredet. Ich weiß bald nicht mehr, was ich noch machen soll!“, beklagte Annette Wick. „Ich stehe hier wie eine Angeklagte“, fügte sie an und gab zu Bedenken, dass manch anderer nun vielleicht die Türe mit den Worten „Macht euren Scheiß doch allein“ zugeknallt hätte. Was war in der Stadtratssitzung in der Aula des Diezer Sophie-Hedwig-Gymnasiums passiert?