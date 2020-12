Limburg

Die Stadtverwaltung ist in das ehemalige Mundipharma-Anwesen umgezogen. Die Bürger sollen aber weiterhin ihre Anliegen in der Innenstadt erledigen können. Die FDP fordert, dass das Bürgerbüro in der ehemals starken Einkaufsstraße Grabenstraße angesiedelt werden soll – um diese Straße mit einer „Bindefunktion“ zwischen Kornmarkt und Altstadt und Neumarkt sowie Werner-Senger-Straße wieder aufzuwerten. Das sehen aber nicht alle Parteien so.