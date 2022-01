Christian Dolke ist seit kurzer Zeit nicht mehr in der Freiendiezer Jakobusgemeinde, sondern in Staffel als Pfarrer tätig. In einem Gespräch mit unserer Zeitung erzählt von diesem Wechsel und blickt auf die im vergangenen Jahr nicht zustande gekommene Wahl zum stellvertretenden Dekan in Nassauer Land zurück, die ihn psychisch schwer belastet hat.