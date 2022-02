In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts bestimmte ein allsonntägliches Ritual das Leben eines Großteiles der Freiendiezer Bevölkerung. Sonntags ging’s zunächst zum Gottesdienst in die Jakobuskirche, danach zum Frühschoppen, dann an den Mittagstisch und am Nachmittag zum Fußball auf den Platz.