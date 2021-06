Diezer Wilhelmstraße: Wie soll der Wasserlauf sauber bleiben?

Der Wasserlauf in der Diezer Wilhelmstraße gehört seit etlichen Jahren zum Stadtbild. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses der Stadt wurde nach dessen Zustand gefragt. Roman Roßbruch (FDP) bemängelte, dass die dortige Rinne häufig verstopft sei. „Es gibt dafür keinen regelmäßigen Dienst, aber der Bauhof spült den Wasserlauf“, erklärte dazu Bauhofleiter Tobias Hüge. Stefan Holl (FWG) merkte an, dass es bei der alten Kehrmaschine einen Aufsatz zum Reinigen gab, es sei ihm aber nicht bekannt, ob es das auch für die neue Kehrmaschine gebe. Dazu erwiderte Hüge, dass die Säuberung mit Wasser unproblematisch sei.