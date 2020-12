Diez

Ab Anfang August müssen sich Bahnfahrer wieder auf eine Sperrung der Lahntalstrecke wegen Arbeiten am Diezer Tunnel einstellen. Die gute Nachricht: es werden voraussichtlich die letzten Streckensperrungen wegen des Diezer Großprojekts sein. Dr. Kai Mifka, stellvertretender Leiter der Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Diez, erläuterte vor Ort an der Baustelle, was sich dort demnächst alles tun wird.