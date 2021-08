Die Phase der Umleitung des in Richtung Diez gehenden Verkehrs über die Parkstraße und Tilemannstraße endet. Am heutigen Freitag, 27. August, wird die Sperrung der Diezer Straße mit der Verkehrsabgrenzung abgebaut. Am späten Nachmittag soll der Verkehr dann wieder in beide Fahrtrichtungen über die Diezer Straße laufen, wobei in jede Richtung eine Fahrspur zur Verfügung steht.