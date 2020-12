Koblenz/Diez

Der Prozess gegen einen 55-Jährigen aus Diez vor dem Landgericht Koblenz geht seinem Ende entgegen. Der Mann ist angeklagt, weil er sich zwischen Januar 2013 und Juli 2019 mehrfach an Kindern vergangen haben soll und dabei sexuelle Handlungen an ihnen und vor ihnen vorgenommen hat. In den meisten der weit mehr als 20 Anklagepunkte ist er geständig.