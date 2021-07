Am Anfang ging es vor allem um ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch. Nun dreht sich die Arbeit der Diezer Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) um (fast) alles, was das Leben in Deutschland so an Problemen mit sich bringen kann. Einen Einblick in den Alltag ihrer im Wilhelm-von-Nassau-Park beheimateten Beratungsstelle lieferten kürzlich die beiden Sozialberater Irma Krasniqi und Denis Ejtmiller.