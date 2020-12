Archivierter Artikel vom 20.11.2020, 11:41 Uhr

Diez

Diezer Großbaustelle: Tunnelportal ist bereits Geschichte

Kürzlich wurde von Kritikern noch gemutmaßt, dass sich der Abriss des Portals am Diezer Tunnel am Schläferweg lange hinziehen könnte, nun ist bereits ein großer Teil davon verschwunden. In dem etwa zehn Meter langen letzten Abschnitt des bergmännischen Tunnels sind vor einigen Monaten Baufehler aufgetaucht.