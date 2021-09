„Egal, ob man Streit mit den Eltern hat, man kann einen achtjährigen Jungen nach einem Fahrradsturz nicht einfach auf der Straße liegen lassen und weiterfahren.“ Schließlich kann es bei so einem Unfall zu schweren Verletzungen kommen. So lautete das Fazit in einem Verfahren wegen Fahrerflucht vor dem Diezer Amtsgericht.