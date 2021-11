Im Diezer Stadtrat, der jetzt wieder per Videoschalte tagte, wurde ein wichtiger Auftrag für den Neubau der Brücke an der Bismarckstraße vergeben. Während dieser Beschluss ohne große Diskussion über die Bühne ging, wurde andererseits ausführlich der offene Brief von Roman Roßbruch an Stadtbürgermeisterin Annette Wick kritisiert, bei dem es um den Rathausneubau ging.