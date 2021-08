In der Augenarztpraxis in der Rosenstraße 7 in Diez ist ein Wechsel bei den Ärzten im Gange. Ali Zimmermann und Dr. Doa Sonnemann sind dort seit kurzer Zeit im Dienst, Dr. Gerd Scheurer und David Boger sind zurzeit noch aktiv, werden aber langsam ausscheiden. Dr. Christina Schulz ist angestellte Augenärztin und momentan in Elternzeit.