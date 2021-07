Diezer Amtsgericht verhandelte Familienstreit: „Pass auf, dein Bruder kommt!“

„Du miese Schwuchtel. Dich stech ich ab.“ Wegen Beleidigung und Bedrohung musste sich vor Kurzem ein 31 Jahre alter Mann vor dem Diezer Amtsgericht verantworten. „Der Fall ist emotional überfrachtet“, stellte der Verteidiger bereits zu Beginn fest. Was daran lag, dass es sich um einen Streit zweier Brüder handelte. Dieser war eskaliert. Hinzu kam, dass der Beschuldigte früher exzessiv Drogen konsumiert hatte und mehrmals mit der Justiz in Konflikt geraten war. „Ich hatte Drogen genommen, um meine Wutausbrüche zu kontrollieren“, erzählte er. Inzwischen sei er wegen der Stimmungsschwankungen aber in Therapie. Und auch dem Drogenkonsum habe er abgeschworen.