„Eigentlich ist er ein netter Kerl, wenn er nicht trinkt.“ So in etwa lautete der Tenor im Strafverfahren gegen einen 33 Jahre alten Somalier vor dem Diezer Amtsgericht. Auch wenn einer der geladenen Zeugen – ein Polizist – da eher skeptisch wirkte: „Er hat in der Zelle so stark randaliert, dass das ganze Gebäude wackelte“, erinnerte er sich. Verhandelt wurden vier Anklagepunkte.