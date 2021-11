Am Mittwoch ist es soweit gewesen: Sperrbaken wurden weggeräumt, die Fahrt für die Verkehrsteilnehmer war in Diez wieder frei. Neu war allerdings, dass jetzt der Kreisverkehr vor der Tunneleinfahrt in Betrieb genommen wurde. Der Kreisel, der in Höhe der Kanalstraße über zwei Aarbrücken führt, sorgte schon bei den ersten Autofahrern teils für erhebliche Verwirrung.