Winfried Lieber, im heimischen Raum bekannt durch seine ehemalige Tätigkeit als Lehrkraft an der NAOS in Diez und als aktueller, langjähriger Vorsitzender des Naturschutzbundes Nabu im Rhein-Lahn-Kreis, hat zu Beginn dieser Woche einige Stunden im Diezer Hain verbracht. Dies tat er jedoch nicht allein, mit ihm gemeinsam waren rund 20 Schülerinnen und Schüler der Waldorfschule in der „grünen Lunge der Stadt“ unterwegs.